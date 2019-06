Sardiinia MM-rallil uue kaardilugejaga teise koha saanud Suninen: ületasin kõigi ootusi

25-aastane Suninen sõitis Sardiinias esmakordselt uue kaardilugejaga Jarmo Lehtineniga, kellel on MM-sarjas kogemust juba enam kui 100 ralli jagu. Suninen näitas kogu nädalavahetuse head kiirust ning lõpetas ralli teisel kohal.

«Usun, et antud hetkel oli see väga hea tulemus. Ma ei oodanud, et olen pärast esimesi kiiruskatseid ralli liider. Kiirus oli kogu nädalavahetuse jooksul päris hea ja ma ei teinud ühtegi väga suurt sõiduviga,» rääkis Suninen WRC koduleheküljele.