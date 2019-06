Eesti delegatsiooni lippu Euroopa Mängudel kannab Liina Laasma

Ka olümpiamängudel võistelnud ja Doha MM-i normi täitnud Liina Laasma sõnul on olla suurel rahvusvahelisel võistlusel Eesti lipukandja suur au. «Mul on väga hea meel, et sellesse rolli valiti kergejõustiklane, olen usalduse eest tänulik ja usun, et see annab ka minu võistlusele Minskis positiivse tõuke,» ütles Laasma.