Euroopa Mängude esimene päev: Karlson pääses kaheksandikfinaali

Plokkvibus sai Meeri-Marita Paas 694 silma ja lõpetas päeva üheksandal positsioonil. «Homme algavad duellid ja väga ootan, et saan finaali lasta. Üheksandat kohta pean väga heaks, sest siin on koos 16 Euroopa parimat,» rääkis Paas. «Ilm on väga palav ning selle palavusega on väga raske lasta, aga sain sellest siiski jagu. Euroopa Mängude meeleolu on super! See on tavalistest võistlustest erinev, korraldus on väga hea.»