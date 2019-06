Robert Täht: kaotus Türgile tähendas koondise jaoks põrumist

«Türgi tegi otsustaval hetkel õiged liigutused. Neljandas geimis tundus korra, et meil on ohjad ja hakkab ägedalt minema. Siis paar ebakõla, paar oma praaki ja... Nii see võrkpall on. Loevad kiired ja targad otsused, vahel tuleb neid valesid otsuseid sisse. Türklastel läks täna sellega paremini,» rääkis Täht.

«Kodus on turniir, kui rahvas saalis on, tuleb pronks ära võtta ehk lohutusauhind endale saada. Kõige rohkem on kahju, et Challenger Cupil jääb osalemata, see oli meil eesmärk,» lausus Täht.

Kas kodust turniiri võib läbikukkumiseks nimetada? «Mängijate individuaalset olukorda võttes mitte. Kes oleks uskunud, et Pulk on täna väljakul põhikoosseisus? Nooruke Maar sai palju kogemusi. See ei olnud selles suhtes läbi kukkunud üritus, see oli mängijatele oluline. Võistkonnale ühtselt oli see aga jah, põrumine.»