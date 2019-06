Ardo Kreek videointervjuus: võib-olla olime turniiri eel liiga enesekindlad

«Väga positiivset hinnangut ei saa anda ja midagi head kaasa võtta siit ei ole. Final Four näitas täpselt, kuidas meil läks - jäime neljandaks,» tõdes Eesti koondise 32aastane temporündaja. «Kuna teadsime pikalt, et finaalturniir toimub kodus, siis oli meis võib-olla isegi liigne enesekindlus sees.»

«Eile andsime endast tõesti kõik - ka need, keda kergemad vigastused olid seganud,» meenutas ta Türgile 1:3 kaotatud poolfinaali. «Arvan, et eilsed asjad tulid tänasesse mängu kaasa. Me ei suutnud end enam nii hästi kokku võtta kui oleks pidanud.»

Kreek usub, et veidi vähem kui kolme kuu pärast toimuvaks EM-finaalturniiriks leiab meeskond uue hingamise. «Peame Kuldliigast väga palju õppima ja EMi eel kõvasti vaeva nägema. Aga viimase 48 tunni mustade emotsioonide juures on hea see, et saame nüüd puhkama. Kel vaja, saab rahulikult taastusravi jätkata. Loodetavasti oleme EMiks seetõttu paremas seisus kui juhul, kui pidanuksime neli päeva ka Challenger turniiril mängima,» arutles Kreek.