Eesti vibulaskjat ja poksijat saatis Euroopa mängudel edu

Plokkvibu kvalifikatsioonist üheksandana eliminatsiooniringidesse pääsenud 17-aastane Meeri-Marita Paas sai esimeseks duellivastaseks kogenud, endast kaks korda vanema itaallanna Marcella Tonioni, kelle auhinnakappi kuulub arvukalt medaleid rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt, sealhulgas kaks võistkondlikku maailmameistrikulda. Tasavägine duell läks ümberlaskmisele, mille Paas suutis lõpetada 10-punktise tabamusega Tonioni üheksapunktise vastu.

«Duelli lõpp oli pingeline, aga suutsin ära teha. Mul on hea meel, et nii noorena on võimalik saada maailma tippude vastu. Olen oma ootusi juba ületanud, aga tahan võidukalt edasi võidelda,» ütles Paas.

Eilne võit viis Paasi veerandfinaali, kus tema vastaseks saab 2014. aasta maailmameister Toja Ellison Sloveeniast. Veerandfinaal peetakse kolmapäeval, 26. juunil.

Poksisaalis, kus Euroopa mängude raames peetakse ka Euroopa meistrivõistlused, teenis Pavel Kamanin kuni 69kg kaalukategoorias 3-2 võidu bulgaarlase Petar Draganovi üle. «Mul on ainult positiivsed emotsioonid. Olen selleks võistluseks valmistunud väga pikka aega ja mul on väga hea meel, et täna võitsin. See oli raske matš, aga olin ette valmistunud, nii et kõik läks hästi. Pean veel vastupidavust suurendama. Siht on finaal,» ütles Kamanin.

Esmaspäeval eesootavas kaheksandikfinaalis tuleb Kamanini vastaseks Rio olümpial võistelnud briti poksija Pat MacCormack.

Eile astusid poksiringi ka Valeri Tsernoglavski ja Stiven Aas, kes mõlemad pidid 32 seas vastu võtma kaotuse.

Naiste maanteesõidus võistles Mae Lang, kes teenis 72 võistleja seas 44. koha. «Sõidu algus oli isegi üsna rahulik. Paar jooksikut lasti eest ära ja ülejäänud punt neile väga ei reageerinud, sõideti alguses üsna rahulikult. Umbes viis ringi enne lõppu hakkas Hollandi koondis järjest üksteise alla ründama, see oli üsna raske hetk. Meil oli iga ring enne lõppu sees üks munakividel tõus ja enne seda läks tee kitsaks ka – enne oli kolmerealine tee ja seal keeras üherealiseks. Seal oli väga raske positsiooni hoidma. Mul pigem ei õnnestunud see, julgust trügida jäi väheks. Minu jaoks oli see esimene suurem multispordivõistlus ning üldiselt olen oma võistlusega rahul, annan viie punkti süsteemis neli palli,» rääkis Lang.