Poksikoondis alustas Euroopa mänge südikalt, täna on võistlustules Kamanin ja Serikov

Eesti kergekeskkaalu meister Pavel Kamanin võttis avaraundis 3:2 punktivõidu bulgaarlase Petar Draganovi üle ning kohtub täna õhtul briti Pat Mccromackiga. Kamaninile tõi võidu ülivõimas avaraund, kus kõik viis kohtunikku andsid võidu just temale. Seejärel läks matš äärmiselt tasavägiseks, kuid Kamanin näitas klassi ning tegi kõik vajaliku, et edasipääs kindlustada.

Poolraskekaallane Stiven Aas sai avaringis tõelise üllatuskaotuse, kui pidi tunnistama Moldova poksija Andrei Chiriacovi nappi 3:2 paremust. Koondise peatreener Artur Sinilill oli kohtunike töös äärmiselt pettunud. “Aas näitas terve matši vältel, et on selgelt parem poksija. Pärast tasavägist avaraundi võttis Aas matši selgelt enda kontrolli alla, kuid kummaliselt nägi üks kohtunikest vastase võitu ning just tema hääl saigi määravaks.”

Kaalukategoorias kuni 64-kilogrammi jäi Semjon Karhanin alla Valgevene poksija Vazgen Safaryantsile. Nagu juba tavaks hakkab kujunema, tuli taas üllatavalt napp 3:2 punktikaotus. Seejuures nägid kaks kohtunikku viiest, et Karhanin oli parem kõigis kolmes raundis, kolm kohtunikku andsid kolmest raundist kahe puhul punkti just vastasele.

Noorteklassidest sel hooajal täiskasvanute sekka jõudnud Valeri Tšernoglavski kaotas kogenud leedukale Edgaras Skurdelis ilmse ülekaaluga kolmandas raundis. Kuigi eestlane lõpukellani vastu ei pidanud, ei kirjeldanud paberile läinud kaotus koondise peatreeneri Sinilille sõnul matši käiku. “Valeri poksis äärmiselt enesekindlalt ja tublilt. Kaotuse põhjuseks võib lugeda kogemuste vähesust. See, et kohtunik viimases raundis matši peatas, ei näita võistluse tegelikku kulgu. Valeri lasi lihtsalt paar puhast lööki läbi, peale mida ringikohtunik matši peatas. Vaadates Valeri arengut noorte klassist seeniorite sekka klassi, siis võiks öelda, et ta on kindlasti Eesti tulevikulootus järgmises olümpiatsüklis.”