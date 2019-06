Koolisõitjad noppisid MK-etappidelt häid kohti

Mõlema hobuse sooritusega jäi sportlane väga rahule ja lisas, et nende areng on läinud soovitud suunas. "Faraoga sõitsin maailmakarika etappi ja ka täitsa esimest korda muusikalist vabakava. Grand prix’s oli hobune väga tubli näidates palju tugevaid külgi, kuigi sisse tuli viga esimesel piaffeel ja veel paar väikest viperust. 9-aastase hobuse kohta, kellel vähe kogemust, on see väga hea tulemus. Kohtunikele tundub ka hobune väga meeldivat. Farao on minu väike "powerhorse", energiast pole tal kunagi puudust," muigab Grete. Ka Eleito kohta jagus sportlasel kiidusõnu. Hobune sõitis Brnos oma elu esimest GP Specialit ja tegi seda hästi. "Väga tublid poisid on mul," võtab Grete kokku.