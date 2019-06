Autospordi väljaanne: Rovanperä võib uuest hooajast olla Tänaku meeskonnakaaslane

Motosport News vahendab, et hetkel Škoda meeskonnas WRC2 arvestuses sõitev soomlane sai Škoda meeskonnalt loa lahkuda ning Rovanperä mänedžer Timo Jouhki on läbirääkimiste järel andnud rohelise tule Toyotale.

«Me tahtsime näha kuidas Kalle areneb ja seda on ta hästi teinud. Selle hooajaga saavad tal ka kõik rallid MM-sarjas kaasa sõidetud, nii et ta on järgmiseks sammuks valmis ja aeg selleks on küps,» rääkis Jouhki Motosport Newsile.