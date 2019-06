Verstappen Hamiltoni ja Grosjeani väljaütlemiste kohta: täielik p*sk

Lewis Hamilton on varasemalt sel hooajal maininud, et tema meelest on praeguse generatsiooni F1-masinad väga lihtsasti juhitavad. Romain Grosjean aga ütles, et kardiga sõites on ta rohkem väsinud kui F1-masinaga etappidel võidu sõites.

Red Bulli piloot Max Verstappen pole kaassõitjatega aga nõus. Hollandlane lausus Autospordile, et Hamiltonil on selline arusaam asjast ainult selle pärast, et Mercedes on teistest peajagu üle, mis teebki tulemuste saavutamise lihtsaks.

«Minu jaoks on sellised väljaütlemised täielik p*sk. Me oleme sel hooajal ju hulga kiiremad kui eelmistel aastatel. Ma ei mõista, kust sellised mõtteavaldused tulevad. Kui sul on nii hea masin nagu Hamiltonil, siis ei pea sa muidugi kogu aeg hambad ristis pingutama,» rääkis Verstappen.