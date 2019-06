Võigas video: jõutõstja murrab sooritusel käe, kuid võidab ikkagi pronksi

Je sors de ces championnats d'Europe pas de la meilleure des manières, avec une blessure au coude à l'arraché à 107kg après avoir remporté la médaille de bronze à 103kg. J'ai reçu énormément de messages de soutien qui m'ont fait chaud au cœur et nous attendons mon retour en France pour faire des examens complémentaires. Je tiens à remercier le staff médical et technique de la Fédération qui ont très vite réagis et qui sont à mes côtés. mes entraîneurs et mes collègues de L'équipe de France. Je reviendrai vers vous pour des nouvelles... #weightlifting #batumi #staypostive #goodvibes #blessed #pasletemps

