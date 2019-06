Durant keeldus lepingupikendusest ning mehest on saamas vabaagent

30-aastane ääremängija keeldus 31,5 miljonilisest pakkumisest ning on hetkel New Yorgis erinevate vabaagendi võimaluste arutamisel, vahendab Skysports.

Vabaagent on spordis isik, kellel pole ühegi klubiga kehtivat lepingut.

Duranti näol on tegu äärmiselt palju saavutanud mängijaga. Mehe arvel on kaks NBA meistritiitlit. Samuti on teda kaks korda pärjatud NBA finaali kõige väärtuslikuma mängija auhinnaga.