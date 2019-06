Tänak vs Märtin. Esimene mõõduvõtt võrdsetel autodel

No mõelge vaid – mees, kes Eesti rallimaailma kaardile viis ja praegu MM-sarja juhtiv tiitlipretendent. Rallifännid naudivad pelgalt teadmist, et Tänak ja Märtin on nüüd ühel ja samal rallil stardis.

Olles õnnejoovastusest kainenenud tekib uus mõte. Kumb meestest peale jääb? Tegemist on ju ikkagi ralliga! Üks võidab, teine kaotab.

Uurime fakte. Kuigi Tänakul ja Märtinil on istumise all erinevate tootjate poolt ettevalmistatud võistlusautod, võib kahtluseta öelda, et nii võrdsetel ralliautodel pole need kaks varem mõõtu võtnud.

Teada on, et nagu tavapäraselt valmistab Tänaku Toyota Yaris WRC-auto ette Toyota Gazoo Racing. Märtini võistlusauto Ford Fiesta WRC peaks aga hoolitsust saama M-Sporti rallimeeskonna poolt. Mõlema ralliässa autod valmistatakse ette tippinseneride poolt.

Millal on Tänak ja Märtin varasemalt ühel võistlusel osalenud?

Markko Märtin-Kristo Kraag Ford Focus RS WRC ’03 autoga 2010. aastal Mad-Cros Rally Estonial. FOTO: Ray Põder

Viimane ühine võistlus leidis aset sel samal Rally Estonial üheksa aastat tagasi, kui üritus esmakordselt toimus. 2010. aastal võitis Märtin Ford Focus WRC 2003. aastal autol ajaloo esimese Rally Estonia ning Ott Tänak lõpetas võistluse teisena, sõiduvahendiks N-rühma Subaru Impreza. Märtini kaardilugejaks oli Kristo Kraag, nagu ka tänavu. Tänakul istus kõrval Kuldar Sikk.

Sobrades veel kaugemal ajaloos leiame 2005. aasta E.O.S. Rally, kus Märtin startis Eestis esimest ja viimast korda koos Michael Parkiga Peugeot 307 WRC-autol. Märtin võitis ralli ülikindlalt. Tänak oli ühesillaveoliste autode klassis E8 teine. Sõiduvahendiks oli toona 17-aastasel saarlasel Volkswagen Golf.



Markko Märtin-Michael Park Peugeot 307 WRC-autoga 2005. aastal E.O.S. rallil. FOTO: Postimees/Scanpix

Ott Tänak on professionaalne rallisõitja ning sõidab veel mitmeid aastaid MM-sarjas. Märtini viimane võistlusstart Eestimaa pinnal toimus 2016. aasta Lõuna-Eesti rallil. Võistlusautoks temale omaselt Ford Focus RS WRC ’03. Auto, mida Märtin on nimetanud läbi aegade üheks parimaks ralliautoks.

Tänaku eelmine võistlus Eestis toimus 2018. aastal Rally Estonial, kus saarlane võttis võidu Hyundail kihutanud Hayden Paddoni ja Citröeni ohjanud Craig Breeni ees. Muide, neist viimane on Shell Helix Rally Estonia stardis ka 2019. aastal ja nüüd Hyundai roolis.

Ott Tänak-Martin Järveoja Toyota Yaris WRC-autoga 2018. aastal Shell Helix Rally Estonial. FOTO: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja