Epp Mäe maadleb Euroopa Mängudel poolfinaalis!

Veerandfinaalis maadles eestlanna 23-aastase ukrainlanna Alla Belinskaga. Mäe oli Ukraina maadlejast parem punktidega 8:0. Kell 18.30 algavas poolfinaalis on Mäe vastaseks valgevenelanna Vasilisa Marzaljuk. Valgevene maadleja on Euroopa Mängude tiitlikaitsja ning tema auhinnakapis on 2017. aasta MMi ja 2011. aasta EMi hõbemedalid.