Eesti nais sulgpallurid lõpetasid Euroopa mängud soliidse tulemusega

Naise sõnul jääb talle tänane mäng natuke kripeldama: «Kolmandas otsustavas geimis oli mitmeid mänguseisakuid. Vastasel oli verejooks ja ka punktitablooga oli mingi probleem ning see häiris minu rütmi. Pärast neid pause kaotasin kohe mitmeid punkte järjest ja vastane kasutas selle väga hästi ära.»

Kuuba, kes on seadnud sihiks Tokyo OM-i, kandis Euroopa Mängude esitused siiski pluss poolele: «Sain alagrupis kaks head võitu ja olen mängimas stabiilset mängu Euroopa top kaheksa naiste vastu. See tähendab, et olen liikumas õiges suunas.» Kristin Kuuba tulemuseks jäi Euroopa Mängudel 9. koha jagamine.