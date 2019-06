Sebastian Vettel lükkab ümber kuulujutud motospordist loobumise kohta

Pärast Grand Prix’d ütles Vettel: «See ei ole sport, millesse ma armusin,» mistõttu arvati, et ta võib mõelda karjääri lõpetamise peale. Vettel lükkas hiljem kuuldused ümber: «Ma sõidan F1-s, sest ma armastan seda. Kas on asju, mida me saaks paremini teha? Jah, aga hetke seisuga jätkan ma sõitmist ka järgmisel aastal.»