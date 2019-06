Tšiili ralli võitja Takamoto Katsuta stardib Rally Estonial

Toyota WRC tiimi pealik Tommi Mäkinen: «Takamoto on sel aastal suuri edusamme teinud ning näidanud väga head arengut ja järjepidevust WRC2 klassis. Samuti sai ta WRC Yarisega Soome ralli sõitudel väga hästi hakkama, mistõttu oleme kindlad, et ta on valmis sammu kõrgemale astuma. Ootasime, et tema programm hooaja lõpuks paika panna ja näha tema arengut ning mul on väga hea meel, et saame lisada kaks rallit WRC autoga maailmameistrivõistlustel. Me teame, et need rallid on suureks väljakutseks, kuna Katsuta pole varem Saksamaal sõitnud ning Hispaanias sõidetakse nii kruusal kui asfladil. Me ei sea mingeid kindlaid eesmärke, vaid prioriteediks on tema sõiduoskuste arendamine ning tema õpetamine.»