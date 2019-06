«Tundsin, et see oli üks minu viimastest võimalustest medali peale mängida. Mõtlesin, et kui selline võimalus antakse, siis püüan endast kõik tühjaks mängida,» lausus õnnelik Must (maailma edetabeli 87.) pärast võidukat veerandfinaali rootslase Felix Burestedti (85.) vastu.