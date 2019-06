Video: Daniel Stahl heitis läbi aegade neljanda tulemuse

Daniel Ståhl - 71.86m - NR - WL 🇸🇪 In Bottnaryd, Sweden 🇸🇪 @stahlhoff @globalthrowing #discusthrow #swethrows #vilkenjävlagrabb #Globalthrowing

A post shared by SWETHROWS🇸🇪🌍 (@swethrows) on Jun 29, 2019 at 6:43am PDT