Eesti ujuja võitis EMil pronksi

See oli Eesti ujuja teine start nendel euroopa meistrivõistlustel, Eile sai Kunitsõna 6. koha 100 meetri akvalangi ujumises. 100 meetri akvalangi ujumises meeste seas oli Aleksandr Drozdov neljas, Anton Merežko kaheksas. Homme on võistluste viimane päev ja stardis on Kunitsõna 50 meetri sukeldumises. Samuti stardivad samal distantsil Aleksandr Drozdov ja Anton Merežko.