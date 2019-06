Manchester Unitedi asepresident: tahame see suvi veel uusi mängijaid

Natuke enne Aaron Wan-Bissaka Manchester Unitediga liitumise avaldamist saatis Woodward klubi töötajatele kirja, kus kinnitas, et klubi teeb väga aktiivset tööd üleminekute osas.

«Kuigi üleminekuperioodi iseloomustavad pidev spelukatsioon ja erinevad jutud, mis ei pruugi olla tõesed, võin teile kinnitada, et meie üleminekutiim teeb koos peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeriga tööd, et tuua klubisse huvitavaid mängijaid, kes sobivad meie pikaajalise plaaniga,» kirjutas asepresident oma saadetud kirjas.

Solskjaer on võtnud sihiks osta nooremaid mängijaid, keda on võimalik arendada ning seetõttu on klubiga juba liitunud 21-aastase Daniel James Swanseast ja samuti 21-aastane Wan-Bissaka Crystal Palace'ist.