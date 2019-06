Rahvusvahelise Ratsaspordi Liidu endine president ning Araabia Ühendemiraatide printsess palus Saksamaalt varjupaika

69-aastane šeik Mohammed on Araabia Ühendemiraatide asepresident ja peaminister ning Dubai emiraadi juht. Tal on kuus naist ja 23 last.

Šeik on äärmiselt huvitatud ratsutamisest ning on ise võistelnud kestvusratsutamises. Kestvusratsutamisest on saanud FEI suurim peavalu, sest seal on pidevalt probleeme pettuse ning korruptsiooniga. Enamus nendest juhtumitest on seotud Lähis-Idast pärit võistlejatega.