Barcelona soovib Miroticit Euroopasse tagasi tuua ning pakub talle hiigelpalka

Barcelona pakkus Miroticile kuue aasta pikkust lepingut, mille väärtuseks on üle 70 miljoni euro, kuid mängumees lükkas esimese pakkumise siiski tagasi, kirjutab Hispaania väljaanne AS.

28-aastane mängumees soovis kõigepealt näha, millised pakkumised talle NBAst tulevad, kuigi ta on väidetavalt väga lähedal Euroopasse naasmisele. On teada, et Utah Jazz oli valmis pakkuma mehele 45 miljoni dollari väärtust lepingut, mis oleks kestnud kolm aastat. Samuti on NBAst Montenegros sündinud Mirotici vastu huvi üles näidanud Dallas Mavericks.