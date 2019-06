Eesti seljatas Kõrvemaal Norra

Kairit kinnitas oma noorema kolleegi sõnu. „Tänane rada oli tehniline ja meil oli kiirus suur ning vaatasime Elleniga, et mis meist üldse saama hakkab, et kes lõpuks peale jääb. Teame üksteist juba varasematest aastatest ning otsustasime kohe, et hobuseid me üle ajama ei hakka ja jätame otsustamise lõpu peale. Viimasel ringil tunnetas hobune ka, et nüüd on aeg minna ja me läksime. Eelmine kord võitis Ellen, seekord aga mina,“ naerab Kairit. Ellen nimelt võitis Põhjamaade MV kulla 2013. aastal, kui võistlus toimus Lõuna-Eestis Haanjas.

Korraldajatelt nõudis tähtsa võistluse korraldamine suurt ettevalmistust ja pingutust. „Oleme Kõrvemaal võistluseid korraldanud koos Õnne Hallikoga juba aastast 2011 ja eks me näeme tõesti väga palju vaeva, et kõik sujuks. Alustasime tänavuse võistluse planeerimisega juba aasta aega tagasi, sest Kõrvemaa võistluse eripäraks on see, et peame rajad varakult paika panema ja kõikidest ametkondadest vajalikud load saama. Vastutus sellise võistluse tegemisel on suur, sest meie juurde on tulnud lähiriikide parimad võistlejad ja loomulikult tahaksime pakkuda parimat korraldust. Kõrvemaa rajad on rasked ja tehnilised ning siin pole kerge võistelda, aga seni on sportlaste tagasiside meie võistlusele olnud enamasti siiski positiivne,“ rääkis Katrin Liiv. Rõõmustavaks seigaks pidas Katrin võistluse juures seda, et rahvuslikes klassides oli väga suur hulk startijaid, mis näitab, et kestvusratsutamise areng Eestis on tõusujoones.