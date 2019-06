Täna: Rasmus Mägi tuleb USAs starti Teemantliiga etapil

400 m tõkkeid pole Stamfordis kavas ametliku alana ehk punkte antud jooksu eest ei jagata. Samas on starti tulemas vägagi kõva kooseis, sest koos Mägiga stardivad täna näiteks Rai Benjamin, kes on sel hooajal jooksnud välja aja 47,58, aga näiteks ka Briti Neitsisaartelt pärit Kyron McMaster , kelle isiklik rekord on koguni 47,54.