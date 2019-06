Hyundai pealik näeb soomlases potentsiaali: tema võimalused on 50-50

Hyundai pealik Andrea Adamo andis Belgia meedia vahendusel mõista, et Soome sõitjal Jari Huttunenil on arvestatav šanss teha WRC autoga kaasa täishooaeg. «Ma ei saa midagi kindlat öelda. Jari suudab hästi sõita, aga teeb ka rumalaid vigu. Kui pean praegu seda kommenteerima, siis tema võimalused on 50-50,» rääkis Adamo.