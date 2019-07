Segapaarismängus võib näha unelmate duot

Murray, kes osaleb sel aastal vaid Wimbledoni paarismänguturniiridel, andis teada, et on 90% kindel oma eeldatavas partneris ning selleks saab olema Serena Williams. Šotlane proovis oma paariliseks saada ka maailma esireketit Ash Bartyt või Kristina Mladenovicit, kuid nemad loobusid Murray pakkumisest.

Serena Williams andis teada, et on valmis turniiriks ja ka paaristurniirideks, kuigi 37-aastast Ameerika tennise valitsejannat on sel hooajal vaevanud mitmed tervisemured. Williams on mänginud 2019. aastal vaid 5 turniiril ning pole saavutanud ühtegi trofeed.