Video: Täna juubelit pidav Meeke teeb Saksamaal testisõite

Kui paljud rallimehed hetkel puhkavad või teevad testisõite algavaks Soome ralliks, siis 40-aastane Meeke lendas peale põgusat külaskäiku Eestis kohe Saksamaale, et testida Toyota Yarise võimekust hoopis asfaldil. Põhja-Iirlasel pole varasemalt väga häid tulemusi küll Saksamaalt näidata, kuid testid näitasid, et auto kiirus on nendel teedel väga hea.