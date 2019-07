Tottenham tegi pärast pooleteist aastast vahet oma esimese ostu

Clarke on Tottenhami esimene ost pärast 2018. aasta jaanuarist, kui osteti PSGst Lucas Moura 28 miljoni euro eest.

Arvatakse, et Tottenham maksab Clarke’i eest 10 miljonit naela, millele võivad lisanduda boonused.

«Ma olen väga õnnelik, et saan liituda Tottenhamiga, aga see hooaeg annan ma endast kõik, et aidata Leedsil kõrgliigasse jõuda,» rääkis jalgpallur.