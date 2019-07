Rahulolematu Kanepi: sellise mängu järel erilist emotsiooni pole

Suure slämmi turniire võrreldes tõdes Kanepi, et Wimbledon on mingis mõttes erilisem kui teised. «Mulle meeldivad kõik Suure slämmi turniirid. Muru peal on nii teistmoodi mängida ja sellepärast on Wimbledon ehk huvitavam kui teised slämmiturniirid.»