HC Tallinna käsipalliklubil on uueks hooajaks suured plaanid

«Eelmisel hooajal näitasime juba päris head minekut – Eesti karikavõistluste esikoht, meistriliiga hõbe ning ilusad kodumängud nii kodu kui Balti liigas näitasid, et oleme õigel teel. Mängijad ja taustajõudud on kaks hooaega kõva vaeva näinud. Eelmine hooaeg toimus juba teatud mõttes mängijate avanemine, mis realiseerus ka tulemuseks. Sel hooajal jätkame mängijate arendamist nii füüsiliselt, vaimselt kui ka veel detailsemalt palliplatsil. Ilmselgelt on meil ambitsiooni iga päev paremaks saada ning arengut jätkata. Sihid ja standardid on klubis väga kõrged, nii et ei imestaks, kui võistkonna alustamise pressikonverentsil 2017. aasta kevadel välja öeldud Eesti meeste meistritiitel aastal 2020 pealinna tuleks», rääkis tegevjuht Risto Lepp.