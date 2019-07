Eesti koolisõitja sai USA föderatsioonilt kõrge tunnustuse

Tasemete parimate sportlaste selgitamisel on aluseks mitmed kriteeriumid. Näiteks teatud tasemetel pronks,- hõbe- või kuldmedali väljateenimiseks peab ratsanik välja sõitma USDF ametlikel võistlustel ja erinevate kohtunike hindamisel üle 60%. Kuigi esmapilgul võib see tunduda lihtne ülesanne, siis teades Ameerika Ühendriikide kohtunikke süsteemi, mida peetakse üheks maailma parimaks ning millel on kõrgemad nõudmised kui näiteks isegi FEI kohtunikel, siis kindlasti ei ole see kerge ülesanne. Selle tõestuseks on näiteks läbi aegade kuldmedali välja teeninud ainult 1549 ratsanikku.