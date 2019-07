Eesti kergejõustikukoondis läheb Superliigale kõrgete sihtidega

Kaks aastat tagasi Tallinnas peetud Superliiga võitis Ukraina koondis, Eesti sai teise koha. Seekord võib suurimateks konkurentideks pidada Ukrainat ja Prantsusmaad. Eesti koondise juht Kristel Berendsen kinnitas, et Lutskis minnakse starti kõrgete sihtidega. "Kindlasti läheme võitma. Usun, et kui kõik koondislased teevad nii-öelda oma tulemuse ära, siis on see väga reaalne eesmärk. Meie koosseis on väga hea ja viimast korda peetavat võistlust oleks ju tore Euroopa meistritiitliga lõpetada," kommenteeris Berendsen.