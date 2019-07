Hyundai meeskond jahib Tänakut?

Hyundai meeskonna juht Andrea Adamo kommenteeris olukorda portaalile Motorsport.com järgmiselt: «Kui mul raha oleks, siis ma palkaks loomulikult kõik parimad juhid.» Kui Adamo käest täpsemalt Tänakuga läbirääkimiste kohta küsiti, vastas ta: «Selleks, et palgata sellist juhti nagu Tänak, peab sul olema väga palju raha ja ma ei ole kindel, kas mul on see raha.»

«Muidugi ei saa eitada, et Tänak on väga hea juht ja ma arvan, et ta on üks kolmest, kes suudab praegu MM-i tiitlit püüda,» lisas Adamo.