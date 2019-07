Venemaa Superliiga klubi palkas Alar Varraku peatreeneriks

«Alar Varraku kasuks valides lähtusime sellest, et tal on hulganisti kogemusi VTB Ühisliigas, mis tuleb meie püüdlustele sinna saamisel vägagi kasuks. Tema juhendatavad meeskonnad on mänginud mitmetel rahvusvahelistel turniiridel ning teda on ka korduvalt tunnistatud Eesti parimaks treeneriks,» on võimalik välja lugeda Jekaterinburgi korvpalliklubi kodulehelt.