Wimbledoni korraldajad võtsid meelega kaotanud tennisistilt auhinnaraha tagasi

«Kohtunikud on arvamusel, et Bernard Tomici esimese ringi mäng Jo-Wilfried Tsonga vastu ei vastanud proffesionaalsetele standarditele,» kirjutas Wimbledoni korraldav All England Club oma pressiteates ja lisas: «selle tõttu sai ta trahvi 45 000 naela, mis eemaldatakse tema auhinnarahast.»