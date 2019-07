Fotod: vaata spetsiaalselt Rally Estoniaks valmistatud võitjakiivreid

Tarmo Hõbe, Shell Helix Rally Estonia kommertsralli juht: «Rally Estonia võitjakiiver on meie üks kaubamärke, millega oleme püüdnud tähelepanu ka Eestist väljaspool. Osad kiivrid on jäänud oma väärikale kohale sõitjate auhinnariiulis ja teistega on osaletud nii WRC kui FIA ERC sarjades ja teistes mainekates rallisarjades. See on meile kindlasti suur tunnustus. Tänavune uudis on, et 2019. aasta Shell Helix Rally Estonia võitjad saavad mõlemad endale võitjakiivri, mis on ajalooline, sest esmakordselt ehib neid kiivreid WRC logo.»