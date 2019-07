Tiidrek Nurme stardib Euroopa karikavõistlustel

«Tiidreku peamine eesmärk sel hooajal on Doha maailmameistrivõistlustel hästi esineda ja kogu laiem fookus on sellel. Tahtsime sel suvel maratoni-spetsiifilistele treeningutele ka mingit vaheldust ja Euroopa karikavõistlused sobisid selleks hästi. Ta pole 10 000 meetrit staadionil väga palju jooksnud ja see on hea võimalus, et isiklikku rekordit parandada. Tiidrek on heas vormis ning Londoni võistlus on suurepärane võimalus seda testida,» rääkis Misch.