Eesti esipaar saavutasid paarismängu MM-il kõrge koha

World Cup of Pool nimelisele turniirile pääsevad kutsetega vaid maailma 32. parima riigi meeskonnad. Eesti sai teist aastat turniirile kutse tänu Denis Grabe headele saavutustele rahvusvahelistel turniiridel ning ennekõike tänu tema maailma edetabeli kohale, milleks on hetkel 14. koht. Turniiri tabelisse paigutatakse 16 parimat meeskonda ning neile loositakse vastu ülejäänud 16 meeskonda.

«Kaotus Kanada paarile oli äärmiselt valus. Valus ennekõike meestele endile. Samas tuleb suures plaanis turniiriga rahule jääda, kuna alistati tugev Saksamaa esindus. Tänaseks on kahe aasta peale peetud sel turniiril kolm kohtumist – üks võidetud seisuga 7:6 ning kaks kohtumist kaotatud seisuga 6:7 (selle seisuga kaotati ka 2018. aasta võitjatele). Seega on loodetavasti Eesti paari näol järgmisel aastal tegemist kõikide vastaste jaoks väga tugeva ja ebameeldiva vastasega ning oleme jälle kogemuse võrra rikkamad. Täpselt sama dramaatiline nagu oli Saksa esindajate jaoks kohtumise lõpp Eestiga, oli meie meeste jaoks teise kohtumise lõpp Kanadaga. Oluline on see, et mehed olid väga tublid ja andsid endast parima,» sõnas alaliidu esindaja Kristjan Kuusik peale Eesti kaotust Kanadale.