Video: Tänak valmistub Saksamaal võidu kaitsmiseks

Autoralli MM-sarjas on hetkel suvepuhkus, mida meeskonnad kasutavad ära eduka testiperioodina. Kui näiteks Hyundai on hetkel Soomes valmistumas augusti alguses toimuvaks Soome MM-ralliks, siis Toyota on suundunud Saksamaale, kus valmistutakse Saksamaa MM-ralliks.