Urmo Aava: Me ei taha olla keskpärased

Aava rääkis, et ei soovi MM-sarja enne 2022. aastat Eestisse tuua. «Soovin, et meie organisatsiooniline pool oleks valmis, kui me otsustame liituda, aga hetkel veel õpime,» rääkis Aava.

Aava sõnus veel: «Kui me liituksime enne 2022. aastat, siis meie tase oleks keskmine, kuid me soovime olla paremad.» Ta lisas: «Meil on riigi tugi olemas ning nad mõistavad, mida me teha soovime ja soov WRC sarjaga liituda on plaanis kirjas.»