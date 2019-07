Rogic uuest ründajast: väga talendikas, kuid viimased aastad pole just parimad olnud

Järjekorras 106. derbi eel on Tallinna tipptiimid valmis. Kui arvata välja Levadia mängumees Ihor Žurahovski, siis on mõlemad meeskonnad homme täies kooseisus esindatud. Selline olukord on jalgpallis üsna haruldane.

«Érick on väga talendikas, tal on mängijana hea tagataust, kuid viimased aastad pole tema jaoks just parimad olnud. Levadia ülesandeks on aidata mees tagasi rajale. See on kogu meeskonna töö,» tutvustas FCI peatreener Aleksandar Rogic uut täiendust lühidalt.