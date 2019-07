Chelsea jalgpallur karjääri lõpetamisest: ma ei kahetse midagi

14-aastaselt tuule tiibadesse saanud ning Inglismaad 2012. aasta olümpiamängudel esindanud Carney ütles BBC-le : «Ma olen väga uhke, et ma mängus nii palju saavutanud olen. Aga nüüd on kindlasti õige aeg lõpetada. Ma ei usu, et mul enam jõudu varuks on. Ma olen oma südame ja hinge klubile ja riigile andnud ning mul ei ole enam füüsiliselt ega vaimselt midagi endast anda. Ma ei kahetse midagi.»