Soomer Inglismaal teisel vabatreeningul kolmas

«Tagarehvi valikus on meil jälle suur ja väike rehv,» selgitas ta. Hommikune kiire ring sõideti väiksema rehviga, peale seda prooviti suuremat, mis on seni paremini töötanud, kuid seekord ei olnud Soomeri sõnul tunnetus sugugi õige. Seda püüti kompenseerida vedrustusega, kuid ka see ei andnud tulemust. Teise treeningu lõpus vahetati väiksem rehv alla tagasi ning sellega tuli ka parim aeg. «Põhimõtteliselt olime teise treeningu lõpuks tagasi samas kohas, kust hommikul alustasime.»

«Selle nädalavahetuse esimene suur võit oli aga juba see, et ma eile üldse siia jõudsin,» ütles Soomer, kes alustas 1. juulil teenistust Kaitseväes ning kes sai Inglismaa etapil osalemiseks eriloa. «Tahan väga tänada Kaitseväge, et mulle selline võimalus anti,» sõnas Soomer, kes ajateenistuse esimesi päevi on tõeliselt nautinud.