Autoralli maailmameistri 17-aastane poeg osaleb Rally Estonial

Oliver Solberg: «Ootan starti Rally Estonial suure huviga. Eelmisel aastal saime väga hea emotsiooni ja nüüd saame seda kogeda neljaveolise autoga. Konkurents on põnev ja saame ennast võrrelda tippsõitjatega nagu näiteks Teemu Suninen. Olen kindel, et see ralli on meile edasise arengu osas oluline ja ei jõua ära oodata, millal saaks siin startida.»

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: «Oliver Solberg on nimi, keda tasub kindlasti jälgida. See, et tema meeskond on valinud oma rallikarjääri alustamiseks Baltikumi, on tugev sõnum väljapoole. Olen tema tegemisi jälginud ja see on olnud muljetavaldav, mida ta juba on saavutanud. Tema startimine Shell Helix Rally Estonial lisab kõvasti kaalu R5 autode klassile.»