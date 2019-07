Griezmanni üleminek on Madridi Atletico ja Barcelona raksu ajanud

Madridi klubi andis teada, et on Barcelona pakkumise mängumehe eest tagasi lükanud ning käsib prantslasel liituda klubi hooajaeelsete treeningutega.

Klubi kirjutas avalduses, et mõistab nii mängija kui ka Barcelona käitumise hukka.

Prantsusmaa koondislane on Atletico eest löönud 94 väravat 180 mängus ning on väidetavalt see suvi siirdumas Kataloonia hiigelklubisse.