Galerii: Flora alistas Premium liiga suures mängus igipõlise rivaali FCI Levadia

Kui eilsel pressikonverentsil teatas FC Flora peatreener Jürgen Henn, et meeskonnaga värskelt liitunud väravavaht Matvei Ignonen pole veel mängimiseks valmis, siis tänases algkooseisus oli just tema tiimi esikinnas. Levadia poolt tuli üllatusena Mark Oliver Roosnupu pingile jäämine, võib eeldada, et noort ründajat hoitakse eelseisva eurokohtumise tarbeks, kus kohtutakse Islandi klubi Stjarnaniga.

1. poolaeg . Tulist vastasseisu alustas domineerivama poolena FCI Levadia, kuid 17. minutil teenis FC Flora penalti, mida asus lööma meeskonna suurim väravakütt Erik Sorga. 19-aastane mängumees tähtsal hetkel ei vääratanud ning viis florakad 1:0 juhtima. Sorga jaoks oli tegemist selle hooaja 20. väravaga. Kaotusseisu jäämine mõjus Levadia meestele selgelt külma dušina, sest mõnda aega lasti Floral väga kergelt rünnakutele tulla. Nende õnneks ei suutnud florakad võimalusi realiseerida. Seitse minutit hiljem vigastas FCI Levadia keskväljamees Yurii Tkachuk enda hüppeliigest nii hullult, et pidi kohtumise pooleli jätma. Tema asenduseks toodi Marek Kaljumäe. Tundus, et vahetus mõjus Levadiale hästi, sest meeskond muutus ründefaasis taas aktiivseks ja omas mitut head võimalust seisu viigistamiseks.

2. poolaeg. Teine vaatus algas FC Flora taktikepi all ning 50. minutil kandiski raske töö vilja, kui nurgalöögi järgses pusimises saatis palli väravasse Frank Liivak. Üsna mitmel korral pääses Levadia halvimast tänu Sergei Lepmetsa suurepärastele tõrjetele. 61. minutil suutis FCI Levadia mängu tagasi tulla, kui Markus Jürgenson realiseeris Flora käemängu järel 11-meetri karistuslöögi. Hetk hiljem otsustas Aleksandar Rogic ründemängu elavdamiseks mängu tuua Mark Oliver Roosnupu, kes vahetas välja Rasmus Peetsoni. Oli selge, et kumbki tiim ei lepi võidust vähemaga ning see kajastus järgnevates vahetustes. 74. minutil astus Levadia poolt väljakule meeskonna värskeim täiendus Erick Andres Moreno Serna, kelle jaoks on tegemist Premium liiga debüüdiga. Neli minutit hiljem vahetas Rauno Alliku välja Flora teise värava löönud Frank Liivaku. Pall käis ühelt väljaku poolelt teisele, kuid 90. minuti täitudes oli FC Flora võit tõsiasi.