Eesti hoiab mitmevõistluse võistkondlikul EM-il avapäeva järel esikohta

Võistkondlikus arvestuses on teisel kohal Suurbritannia koondis 21792 punktiga ning kolmandal kohal Ukraina 21767 punktiga.

Kristjan Rosenberg sai kõrgushüppes tulemusega 2.16 alavõidu ning juhib hetkel 4263 punktiga meeste kümnevõistlust. Talle järgneb 4165 punktiga Hispaania kergejõustiklane Jorge Urena ning kolmandal kohal on 4112 punktiga Valgevene sportlane Vitali Zhuk.

Maicel Uibo on kogunud 4049 punkti ning on hetkel viiendal kohal. Janek Õiglane 3953 punktiga seitsmes ning Risto Lillemets 3688 punktiga 19. kohal.

Naiste seitsmevõistluses on individuaalses arvestuses võistlust juhtimas ukrainlanna Darina Sloboda 3589 punktiga. Eesti esindajatest on Grit Šadeiko 3386 punktiga seitsmes, Mari Klaup-McColl 3290 punktiga 14. kohal ning Kristella Jurkatamm 3072 punktiga 25. kohal.



VÕISTLUST ON VÕIMALIK JÄLGIDA OTSEPILDIS SIIT.