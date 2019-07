Rally Estonia ajal toimuvad Ott Tänaku filmi eriseansid

Aprillis esilinastunud filmi «Ott Tänak - The Movie» on tänaseks käinud vaatamas peaaegu 94 000 inimest, mis teeb sellest Eesti kõigi aeade kõige edukama dokumentaalfilmi.

Kuna publikuhuvi filmi vastu endiselt püsib ning Rally Estoniat tuleb vaatama ka suur hulk fänne naaberriikidest, on kinod otsustanud selleks ajaks oma kavasse panna Tänku filmi eriseansid. Alates 10. juulist näeb filmi Võrus kinos Kannel ning Tartus Cinamon ja Apollo kinodes, viimases on Rally Estonia käepäela esitamisel soodsam pilet.

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: «Rally Estonia toob sellel nädalal Lõuna-Eestisse suure rallisõprade seltskonna ja mul on väga hea meel, et neil avaneb võimalus Ott Tänaku filmi vaadata. Kas siis esimest korda, sest kohale tuleb ka palju välisturiste, või siis lausa kolmandat või neljandat korda. Tegu on rallifännide jaoks kohustusliku filmiga ja see lisab meie rallinädalale lisaemotsiooni.»