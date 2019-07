Kalju peatreener homsest euromängust: kõige tähtsam on distsipliin

«Ootame rasket mängu, sest vastane on väga hea kvaliteediga. Aga me usume oma meeskonda ja ootame homset mängu,» rääkis Kožuhhovski. «Esmalt soovime olla distsiplineeritud ja enda mängumudelist kinni pidada. Me peame keskenduma esimesest sekundist ja uskuma endasse ja tiimikaaslastesse,» rõhutas peatreener distsipliini ja eneseusu tähtsust.